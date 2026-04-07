El Real Madrid vuelve a perder y pone un pie fuera de la Champions

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El Real Madrid sufrió un duro revés en sus aspiraciones europeas tras caer 1-2 ante el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En una noche de máxima tensión en el Estadio Santiago Bernabéu, el conjunto bávaro demostró una pegada letal que le permite viajar a Alemania con una ventaja mínima pero determinante.

A pesar de la derrota, el encuentro fue un auténtico intercambio de golpes. Ambos equipos gozaron de múltiples ocasiones claras, pero la falta de contundencia en las áreas terminó castigando al equipo de Álvaro Arbeloa.

Ambos equipos perdonaron mucho

El partido fue un reflejo de lo que ocurre cuando dos gigantes se encuentran, el error se paga caro. Aunque el Real Madrid generó volumen de juego y puso en aprietos a la zaga alemana en varias fases del encuentro, el Bayern supo golpear en los momentos precisos.

Luis Díaz fue una pesadilla por la banda y abrió el marcador, demostrando por qué es una de las piezas clave del esquema de Vincent Kompany. Mientras que, en el arranque del segundo tiempo Harry Kane volvió a dejar su firma en Champions, ampliando la ventaja y silenciando momentáneamente al feudo madridista.

Minutos más tarde, Kylian Mbappé apareció para descontar y darle vida al Madrid, anotando un gol que mantiene la esperanza de cara a la remontada.

¿Remontada en el Allianz?

Ahora bien, el Real Madrid no tiene tiempo para lamentos. La historia del club blanco está escrita con remontadas épicas, y esta vez tendrá que buscar la épica en uno de los estadios más complicados de Europa.

La ventaja del Bayern Múnich obliga a los merengues a ganar por dos goles en Múnich (o por uno para forzar la prórroga). El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 15 de abril a las 3:00 PM (hora de Venezuela).