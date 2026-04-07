¿Efecto gríngolas? El ajuste clave para el regreso del prospecto del Stud "Z.M" en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada afina los últimos detalles para la decima sexta reunión del año este domingo 12 de abril. El óvalo de Coche presenta una cartelera vibrante que incluye cuatro pruebas selectivas y el estreno de piezas nacionales e importadas de alto nivel. Entre los nombres que acaparan la atención destaca el de Charrasqueado, un ejemplar cuyo pedigrí y trayectoria inicial despiertan un enorme interés en la cátedra hípica.

Un debut electrizante y un tropiezo selectivo: La Rinconada

La historia de Charrasqueado en la arena caraqueña comenzó con un éxito rotundo el pasado 12 de octubre de 2025 en la arena de Coche. En aquella oportunidad, bajo la guía de Jaime "El Pocho" Lugo, el potro detuvo el cronómetro en 67.4 para los 1.100 metros, una marca que ratificó sus condiciones pisteras.

Sin embargo, su segunda salida no cumplió con las expectativas. En un compromiso de jerarquía ganado por el prospecto Star White, el pupilo del Stud "Z.M" finalizó en la séptima casilla. Tras este resultado, el preparador Fernando Parilli Tota y su equipo de cuadra dedicaron tiempo exclusivo a realizar los ajustes necesarios. Para su reaparición dominical, el entrenador decidió la implementación de las Gríngolas (Gr), accesorio que busca una mayor concentración del purasangre durante el recorrido.

Linaje de campeones: El sello de la Breeders' Cup

La mayor fortaleza de Charrasqueado reside en su genética, la cual combina velocidad y resistencia de clase mundial:

Padre (Leinster): Este semental acumuló una campaña sobresaliente de seis victorias en 24 actuaciones en pistas de élite como Saratoga y Gulfstream Park. Su hito principal fue la figuración consecutiva en el Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) durante los años 2019 y 2020.

Abuelo Materno (Holy Bull): Un exponente legendario del hipismo estadounidense con 13 triunfos en 16 salidas. Ganador de pruebas de Grado 1 de la talla del Florida Derby y el Travers Stakes, Holy Bull aporta una solidez estructural envidiable al linaje.

Aunque su madre, Holyano, registró una campaña modesta en Woodbine, la unión entre un finalista de la Breeders’ Cup y la sangre de Holy Bull posiciona a Charrasqueado como uno de los ejemplares a seguir este domingo. La afición aguarda con expectativa si el cambio de implementos y la madurez física permitirán que este nieto de campeones retome la ruta del éxito en el escenario más importante del país.

Ejercicios: La Rinconada 119 días Regresa

Mar 27: J. Lugo Jr. E/S del aparato 25,2 38,2 50,1 (800) 63,1 2P 76,1 4P 90,2/ al tiro, excelente con Gríngolas.

Abr 03: G. Flores E/P 17,2 30,1 43,2 55,4 68,3 (1000) 81,2 2P 98,3/ sin hacerle nada todo el trayecto con Gríngolas. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.