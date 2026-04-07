MLB: Yordan Álvarez establece récord histórico frente a lanzadores zurdos

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El toletero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, ha alcanzado una cifra que lo sitúa en un lugar solitario en la historia de las Grandes Ligas. Tras superar las 1.000 apariciones en el plato frente a lanzadores de su misma mano, el slugger registra un promedio de slugging de .591, la marca más alta para cualquier bateador zurdo contra lanzadores zurdos en la Era de la Expansión.

Este hito, que contempla el periodo desde 1961 hasta la fecha, requiere un mínimo de 800 apariciones frente a siniestros para ser contabilizado.

Con su .591 de slugging, el nacido en Las Tunas se coloca por encima de cualquier otro bateador de su perfil en los últimos 65 años.

En 2026, Yordan Álvarez posee el segundo OPS más alto de la MLB con 1.334, es líder en OBP .540 y segundo en slugging .794.