FIFA inicia investigación por cánticos racistas en el España-Egipto

Suscríbete a nuestros canales

El partido que protagonizó España ante Egipcio sigue dando de qué hablar, aunque no por las razones que el mundo del fútbol preferiría. Este encuentro quedó marcado por los cánticos racistas que se escucharon en el recinto RCDE Stadium, casa del Espanyol.

“Musulmán el que no bote” fue la frase que se escuchó durante el partido amistoso en Cornellà y la razón por la que se generó todo el revuelo, al punto que la FIFA habría iniciado una investigación de los hechos y el accionar de la RFEF, según información de El País.

“Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”, fue el mensaje que inmediatamente se difundió en la pantalla del estadio.

Al tiempo, que en la propia megafonía se solicitó a los presentes a abstenerse de proferir cánticos xenófobos e irrespetuosos. Eso sí, el colegiado en ningún momento pausó las acciones de juego solicitando ese aviso, tal como dicta el reglamento de la Federación Internacional.

Lamine Yamal puso en el foco los cánticos racistas

Si algo elevó las miradas a lo ocurrido en el RCDE Stadium fueron las reacciones de varios protagonistas, sobre todo la de la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Los cánticos no fueron del agrado del canterano culé, quien se notó disgustado durante el partido y al término del cotejo no hizo la vuelta de honor ni saludó al público, prefiriéndose irse de inmediato a los vestuarios.

A su vez, el jugador salió al paso y compartió un comunicado en sus redes sociales: "Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable".

Finalmente, habrá que esperar hasta el resultado de la investigación proveniente de la FIFA y los alcances que la misma tenga en el balompié de España