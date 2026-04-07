Los Guardianes mueven sus piezas: Juan Brito asciende tras la lesión de Gabriel Arias

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La mala fortuna tocó la puerta de los Cleveland Guardians. El infielder venezolano Gabriel Arias fue enviado oficialmente este martes a la lista de lesionados de 10 días, debido a una distensión moderada en el tendón de la corva izquierda que lo mantendrá alejado de los diamantes por un tiempo considerable.

El momento de la lesión

El accidente ocurrió durante la quinta entrada del encuentro del lunes pasado. Tras conectar un sólido doble hacia la banda derecha, Arias mostró evidentes señales de dolor mientras corría hacia la intermedia. La noticia llega en el peor momento posible para el criollo, quien atravesaba una racha ofensiva envidiable: acumulaba un promedio de 5 de 14 con dos cuadrangulares y cuatro remolcadas en sus últimos cinco compromisos.

Debido a la gravedad de la distensión, los informes médicos preliminares sugieren que el campocorto estará de baja al menos un mes, lo que obliga a la organización de Ohio a reajustar su cuadro interior de inmediato.

El ascenso de Juan Brito: Un debut esperado

Para cubrir la vacante, Cleveland ascendió desde la sucursal Triple-A (Columbus Clippers) al prospecto dominicano Juan Brito. El infielder no perdió tiempo y fue incluido de inmediato en el lineup de este martes contra los Reales de Kansas City, cubriendo la segunda base y ocupando el sexto puesto en el orden al bate.

Brito, quien cumple su séptima campaña como profesional, finalmente ve cristalizado su sueño tras superar un 2023 marcado por lesiones en el pulgar y los isquiotibiales que lo limitaron a solo 31 juegos. En lo que va de zafra con Columbus, el dominicano lucía encendido con el madero, registrando 11 hits en 35 turnos, incluyendo cinco dobles.

El respaldo del mánager

Stephen Vogt, estratega de los Guardianes, no ocultó su entusiasmo por la llegada del joven quisqueyano al equipo grande. "Llevamos mucho tiempo entusiasmados con Juan. De no ser por las lesiones del año pasado, probablemente ya habría debutado, pero estamos muy contentos de tenerlo aquí", afirmó Vogt.

El mánager destacó las herramientas que llevaron a Brito a las Mayores: "Siempre ha tomado buenas decisiones en el plato. Tiene la habilidad de hacer contacto consistente y la potencia necesaria para sacar la bola. Es un bateador muy completo".

Aunque Brito se desempeñaba principalmente en la antesala con los Clippers, Vogt confirmó que, ante la ausencia de Arias, el dominicano recibirá la mayor parte de las oportunidades en la segunda base, ofreciendo versatilidad defensiva a un equipo que busca mantenerse competitivo en la División Central de la Liga Americana.