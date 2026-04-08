Hipismo

Leonel Reyes Ramos vuelve a la pista en búsqueda de una milenaria cifra en Gulfstream Park

El jinete venezolano retoma su actividad en el Royal Palm Meet tras superar una lesión 

Por

Saúl García
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 06:09 pm
Leonel Reyes Ramos vuelve a la pista en búsqueda de una milenaria cifra en Gulfstream Park
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El jinete venezolano Leonel Reyes Ramos concretó su esperado regreso a las pistas de Gulfstream Park. Tras una inactividad forzada por una fractura, el látigo bolivarense reaparece en el Royal Palm Meet con el objetivo de alcanzar los 1,000 triunfos de por vida en Estados Unidos. Su retorno representa un impulso para la colonia hípica en Florida, donde mantiene su estatus de figura estelar y constante ganador gracias a su disciplina y efectividad sobre el sillín.

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Análisis de sus compromisos clave en la semana de retorno

Reyes Ramos retoma su agenda con el respaldo de importantes establos, destacando su participación en pruebas de velocidad y ruta:

  • Efectividad en el retorno: El látigo criollo recibió la confianza inmediata de preparadores locales para conducir ejemplares con alta probabilidad de éxito. Su habilidad para controlar el paso de carrera y su pericia en los remates cortos son las herramientas principales para retomar el ritmo ganador que lo caracteriza en el circuito de Hallandale Beach.
  • Enfoque en la marca histórica: Reyes Ramos se encuentra a pocos pasos de la cifra dorada de los mil éxitos en Norteamérica. Esta motivación adicional convierte cada una de sus participaciones en este meeting en una oportunidad para inscribir su nombre entre los jinetes históricos del hipismo estadounidense.

Detalle de sus mejores oportunidades de la semana

A continuación, se presentan los ejemplares con mayor proyección para el jinete durante sus jornadas de actividad:

Día

Ejemplar

Entrenador

Distancia

Tipo de Prueba

Superficie

Jueves

More Than a Shadow

J.E. González

1 Milla

Maiden Claiming

Tapeta

Viernes

Action Delight

Kathleen O’Connell

6 1/2 Furlongs

Maiden Claiming

Arena

Sábado

Mister Monoclonal

Ronald Coy

1 1/16 Millas

Claiming

Tapeta

Sábado

Great Venezuela

Víctor Barboza Jr.

5  furlong

Handicap

Grama

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