¡Rodada aparatosa! Los jinetes venezolanos Leonel Reyes Ramos y Richard Bracho, involucrados en el tropiezo

Este domingo 2 de noviembre el hipódromo de Gulfstream Park, celebró una cartelera de once competencias sin corte selectiva. Durante el desarrollo y resultado de la quinta carrera de la jornada los jinetes venezolanos Leonel Reyes Ramos y Richard Bracho, rodaron tras la caída también del jockey panameño Miguel Vásquez, durante la recta final.

Gulfstream Park: Rodada aparatosa de Reyes y Bracho

La quinta carrera de la jornada este esta tarde en Gulfstream Park, reservada para un Maiden Claiming de $29,000 en pista sintética, los jinetes Miguel Vásquez de Panamá y los venezolanos Richard Bracho y Leonel Reyes Ramos, cayeron a tierra en los últimos 200 metros en la pista de Gulfstream Park.

Miguel Vásquez, quien iba sobre el ejemplar Kaholo con el control y comando de la carrera desde la partida, era perseguido muy de cerca por Value Inthe Clouds, con las riendas de Leonel Reyes Ramos, luego más atrás se acomodaba Richard Bracho con Kung Foo pegado al riel.

La prueba se realizó con parciales de 22.4 y 46.1, manteniendo el mismo control desde la salida. Cuando el ejemplar Kaholo entra al derecho, a aproximadamente 200 metros de la raya, se va de mano y derriba a su jinete Vásquez. Value In the Clouds, con Ramos, no pudo evitarlo y lo derribó también; mientras tanto, los rezagados pudieron esquivarlos menos Kung Foo que Richard Bracho, quien no tuvo tanta suerte y se cayó.

Según el informe de Equibase. Dice; “KAHOLO sacó ventaja temprana, asumió el mando y estableció el ritmo para el giro final, luego perdió la acción y cayó dentro del marcador del furlong final y fue sacrificado en la pista. VALUE IN THE CLOUDS con una salida rápida desde la partida, persiguió el ritmo de carrera hacia el giro de la curva, corrió en persecución y luego en el ancho del tramo final, cayó sobre un rival caído a mitad de la recta y se alejó bajo su propio medio. KUNG FOO que se mantuvo detrás del grupo desde el principio, en el giro final desde el interior hasta el tramo superior, cayó sobre un rival caído a mitad del tramo y luego fue transportado fuera de la pista a través de la ambulancia equina”.

La carrera fue ganada por Chimuelo con la monta de Marcos Meneses para el entrenador José Francisco D’Angelo. El crono de la prueba fue 65”1 para 1.100 metros.

No hemos podido ponernos en contacto con los venezolanos hasta el final de esta nota. Cuando tengamos novedades, las comunicaremos de inmediato. Presten atención.