Conozca el estado de salud del jinete venezolano Leonel Reyes Ramos

En el hipódromo Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, se llevó a cabo una jornada de once carreras sin pruebas selectivas este domingo 2 de noviembre. En la quinta carrera de ese día, se produjo un accidente en el que participaron el jinete panameño Miguel Vásquez y los venezolanos Leonel Reyes Ramos y Richard Bracho.

Miguel Vásquez, al mando de Kaholo, lideraba la carrera seguido de cerca por Value Inthe Clouds con Leonel Reyes y más atrás Richard Bracho con Kung Foo. Al llegar a 200 metros de la meta, Kaholo se descontroló y derribó a Vásquez; Value Inthe Clouds también cayó al intentar esquivarlos, y Richard Bracho sufrió una caída con Kung Foo.

Luego de la rodada, Leonel Reyes Ramos, fue trasladado al hospital más cercano con dolor en uno de sus tobillos. Al realizarla la toma de Rayos X, resultó con fractura. Su agente José Gregorio Sánchez, informó al equipo de Meridiano.net y Gaceta Hípica, que Leonel Reyes Ramos, será operado este lunes. Aunque no se especificó cuanto tiempo estará fuera de la cancha, es de suponerse que estará al menos unas tres semanas para retomar la profesión.

Leonel Reyes Ramos, suma 100 victorias en la temporada y 997 de por vida en Estados Unidos, con una producción de $34.790.037 para sus conexiones.

Según el informe de Equibase: Kaholo tomó la delantera temprano, mantuvo el ritmo hasta el giro final, pero perdió control, cayó en el último furlong y fue sacrificado en la pista. Value In The Clouds salió rápido, persiguió la carrera, pero cayó al chocar con un rival caído y se retiró por sus propios medios. Kung Foo estuvo detrás del grupo, pero también cayó al chocar con un caballo caído y fue retirado en ambulancia equina.

De igual manera, por otras fuentes se pudo conocer que los jinetes Miguel Vásquez y Richard Brachos, solo sufrieron aporreos y luxaciones.