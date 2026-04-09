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MLB: José Altuve cerca de otra cifra redonda

Astroboy está cerca de superar a Ozzie Guillén en juegos disputados

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Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 09:07 pm
MLB: José Altuve cerca de otra cifra redonda
Foto: AP
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El camarero de los Astros de Houston, José Altuve, continúa su marcha firme hacia la inmortalidad dentro del beisbol profesional. Tras un inicio de temporada 2026 cargado de producción ofensiva, el intermedista venezolano está a las puertas de alcanzar una de las cifras de longevidad más respetadas en las Mayores: los 2000 juegos disputados.

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Altuve, quien ha desarrollado toda su carrera con la organización de Houston, acumula 1989 encuentros en su historial. Esta cifra no solo refleja su durabilidad física, sino también su importancia estructural en un equipo que ha dominado la Liga Americana durante la última década.

El octavo venezolano en el club de los 2000

Lograr los 2000 partidos en el sistema de MLB es un hito reservado para la élite de la constancia. De concretarse en los próximos días, Altuve se convertirá en apenas el octavo pelotero nacido en Venezuela en alcanzar esta marca. Se uniría a un grupo selecto integrado por leyendas de la talla de Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Luis Aparicio, Bob Abreu, David Concepción, Andrés Galarraga y Elvis Andrus.

La referencia de Ozzie Guillén en el horizonte

Antes de llegar a la cifra redonda, Altuve tiene un objetivo inmediato en la lista histórica de sus compatriotas. Se encuentra a solo cuatro juegos de igualar a Ozzie Guillén, quien durante su trayectoria como campocorto disputó un total de 1993 compromisos.

En este arranque de 2026, el segunda base ha mostrado una línea ofensiva que supera los .330 de promedio, liderando varios departamentos internos en los Astros. Recientemente superó la barrera de los 2400 hits, lo que mantiene viva la conversación sobre su posibilidad de alcanzar los 3000 inatrapables antes del retiro.

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