MLB: Rafael Devers castiga a los Filis y enciende la fiesta en la bahía

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La tarde de este miércoles, el Oracle Park fue testigo de cómo la potencia de Rafael Devers puede cambiar el rumbo de un partido en un abrir y cerrar de ojos. Ante una sólida asistencia de 36,106 aficionados, el estelar jugador de los Gigantes de San Francisco conectó su segundo cuadrangular de la joven campaña 2026, siendo la pieza clave en el duelo contra los Filis de Filadelfia.

El momento clave: Rompiendo el duelo de pitcheo

Hasta la sexta entrada, el encuentro se había convertido en un auténtico "duelo de lanzadores" donde las pizarras se mantenían cerradas. Fue en la parte baja de ese episodio cuando Devers tomó su tercer turno de la jornada frente a los envíos del derecho Aaron Nola.

Con dos outs y corredores en posición de anotar, la presión estaba al máximo. Sin embargo, "Carita" no perdió el tiempo: al primer lanzamiento que vio —una recta de 94 millas por hora que se quedó en el corazón del plato—, el dominicano soltó un swing feroz para depositar la pelota a lo profundo del jardín central, rompiendo el empate a cero y desatando la euforia en las gradas.

Potencia pura en las métricas

El estacazo no solo fue oportuno, sino visualmente impresionante. Según los datos de Statcast (MLB), el batazo de Devers salió disparado a una velocidad de 108.1 millas por hora. La conexión tuvo la fuerza suficiente para recorrer una distancia proyectada de 411 pies, dejando claro que su capacidad para dar extrabases sigue intacta en esta nueva etapa de su carrera.

Una trayectoria de respeto en las Mayores

Rafael Devers se encuentra actualmente disputando su décima temporada en el mejor béisbol del mundo, y esta representa su primera campaña completa defendiendo los colores de los Gigantes de San Francisco.

A pesar de su rol como bateador designado y ocasional primera base, su impacto ofensivo sigue siendo su carta de presentación. Con el batazo de hoy, Devers sigue redondeando una trayectoria de élite que ya presume números envidiables:

Promedio vitalicio: .275

Hits totales: 1,226

Cuadrangulares: 237

Carreras impulsadas: 753

Con este nivel de producción, los Gigantes esperan que el dominicano sea el ancla ofensiva necesaria para pelear los primeros puestos de la división durante todo el 2026.