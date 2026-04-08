Sentencian a la ‘reina de la ketamina’ por la muerte del actor Matthew Perry

Suscríbete a nuestros canales

El caso que estremeció a Hollywood tras la muerte del actor Matthew Perry vuelve a ser noticia. Este 2026, la justicia estadounidense dictó una sentencia clave contra una de las principales implicadas.

Se trata de la mujer conocida como la ‘reina de la ketamina’, señalada como pieza central en la red que suministró la droga que terminó con la vida del recordado protagonista de “Friends”.

Condena a la 'reina de la ketamina'

La traficante Jasveen Sangha fue condenada a 15 años de prisión tras declararse culpable de varios cargos federales, incluido el suministro de ketamina que resultó en la muerte del actor en el año 2023.

La sentencia, considerada una de las más severas dentro del caso, refleja la gravedad de su rol dentro de una red que distribuía drogas a clientes de alto perfil. Fiscales señalaron que operaba un negocio ilícito durante años, priorizando las ganancias por encima de las consecuencias.

Así operaba la red

Las investigaciones revelaron que Sangha no actuaba sola. En total, cinco personas fueron acusadas en conexión con la muerte de Perry, incluyendo médicos, intermediarios y el propio asistente del actor.

Según los documentos judiciales, el actor había estado recibiendo ketamina de forma legal como tratamiento para la depresión, pero terminó recurriendo a fuentes ilegales cuando buscó dosis mayores. Fue entonces cuando entró en contacto con esta red clandestina.

La traficante habría vendido decenas de frascos de la sustancia día antes de su muerte, incluyendo la dosis fatal.

La muerte de Matthew ocurrida en octubre de 2023, fue atribuida a los efectos agudos de la ketamina combinados con otras circunstancias. El actor, que durante años habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción, se había convertido en un símbolo de recuperación.