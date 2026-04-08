Cardi B fue víctima de fraude y amenaza a los estafadores: “No me ando con rodeos”

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La rapera estadounidense Cardi B denunció haber sido víctima de un fraude, luego de percatarse que accedieron a su tarjeta de crédito, donde extrajeron una poderosa suma de dinero en productos.

Los ladrones hicieron compras de 60 mil dólares en la tienda de ropa de diseño Saks Fifth Avenu y Apple Store antes de que la tarjeta fuera bloqueada.

Molesta por la situación aseveró que, quien se mete con su dinero le va a ir muy mal. La intérprete interpuso la denuncia, y las autoridades están averiguando el paradero de los cuatro hombres.

"No soy como algunos de estos ricos", dijo en su transmisión en vivo de Instagram. "Ni un solo dólar se me puede sacar. No me ando con rodeos cuando se trata de mi dinero", afirmó con notable furia.

Cardi B amenaza a los estafadores

Cardi B informó tener acceso a imágenes de los estafadores en su visita a las tiendas, según comentó eran cuatro hombres con apariencia de Medio Oriente.

Asimismo, amenazó con enviarles a sus “negros” para darles una paliza antes de que la policía los encuentre.

"Déjenme decirles que todos ustedes irán a la cárcel a finales de esta semana", puntualizó.

Las sospechas de Cardi B

La famosa detalló que su tarjeta de crédito está conectada con su móvil, al realizar una compra sin su autorización, recibe una notificación.

Cuando le avisaron de la gran compra en Saks, al principio pensó que podría haber sido alguien de su equipo. Aun así, la transacción le pareció sospechosa.

"No he comprado ropa de ese tipo desde que estoy de gira", dijo. "Es decir, prácticamente no he comprado nada", agregó.