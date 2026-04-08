Esto dijo José Francisco D’Angelo sobre Shisospicy y Bentornato de cara a la presente temporada en Estados Unidos

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Se pudo conocer que los dos ganadores de la Breeders' Cup del entrenador José D'Angelo, Shisospicy y Bentornado, están en sus planes regresar a las pruebas públicas el próximo mes. Así lo indicó a los medios de prensa de Keeneland.

Shisospicy y Bentornato listo para la acción

José Francisco D’Agenlo, declaró a la prensa de Keeneland, que Shisospicy está nominada al Unbridled Sidney Stakes (G2T) de 500,000 dólares que se celebrará el 1 de mayo en Churchill Downs. Esta prueba se corre en grama en 1,100 metros para potrancas y yeguas que se disputa el día del Kentucky Oaks Day.

Bentornato, que recientemente quedó segundo en el Dubai Golden Shaheen (Gr1) del 28 de marzo en Meydan, está programado para el True North Stakes (G3) de 400,000 dólares que se celebrará el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, se corre sobre tierra y se disputa el día del Belmont Stakes (G1).

Reyes de la velocidad están de vuelta

Shisospicy, propiedad de Morplay Racing y Qatar Racing, campeona velocista femenina del año pasado, no ha corrido desde que derrotó a los machos en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1T) el 1 de noviembre en Del Mar. La hija de Mitole, ha trabajado tres veces en el Centro de Entrenamiento Palm Meadows, en el sur de Florida.

Bentornato, multimillonario y propiedad de Leon King Stable y Michael y Julia Iavarone, ganador de la Breeders' Cup Sprint (G1) en Del Mar, entrenará en Churchill Downs como preparación para el True North.