Mira los planes de Emisael Jaramillo para el comienzo del Hollywood Meet de Santa Anita Park

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Las autoridades del hipódromo de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California, dieron anunció sobre el calendario selectivo tipo graded en el Hollywood Meet, que corresponde entre las fechas del 17 de abril hasta el 14 de junio. Un total de 10 pruebas de grado o grupo, que tendrá una repartición de $1.9 millones entre ellas.

Emisael Jaramillo en busca de mantener su liderado en California

Emisaek Jaramillo, quien consiguió su primer título en su estreno en suelo de California en meeting invernal del Classic Meet de Santa Anita Park, no descansa y sigue el trabajo diario en los trabajos matutinos en la pista principal del óvalo ubicado en Arcadia.

Jaramillo, busca comenzar el Hollywood Meet, con nuevas expectativas y cuadras a conseguir un trabajo seguro para lo que resta de temporada. El periodo de carreras cuenta con eventos destacados, especialmente durante el fin de semana de Memorial Day.

A continuación, se detallan las principales carreras de stakes programadas para este periodo:

Eventos Destacados de Mayo

El lunes 25 de mayo (Memorial Day) es el día más importante del meet con tres carreras de Grado 1 y 2:

Shoemaker Mile (G1) : Una milla sobre césped.

: Una milla sobre césped. Gamely Stakes (G1) : Para yeguas y potrancas en 1 1/8 millas sobre césped.

: Para yeguas y potrancas en 1 1/8 millas sobre césped. Hollywood Gold Cup (G2) : 1 1/4 millas sobre arena.

: 1 1/4 millas sobre arena. California Gold Rush Day: El 25 de mayo también incluye cinco carreras de stakes restringidas para caballos criados en California.

Carreras de Junio

El meet concluye con eventos de distancias largas y para divisiones específicas:

Honeymoon Stakes (G3) : Sábado 6 de junio, para potrancas de 3 años en césped.

: Sábado 6 de junio, para potrancas de 3 años en césped. Desert Stormer Stakes : Domingo 7 de junio, para yeguas y potrancas de 3 años o más.

: Domingo 7 de junio, para yeguas y potrancas de 3 años o más. Affirmed Stakes : Jueves 11 de junio, para ejemplares de 3 años.

: Jueves 11 de junio, para ejemplares de 3 años. Possibly Perfect Stakes : Viernes 12 de junio, para yeguas de 3 años o más en césped.

: Viernes 12 de junio, para yeguas de 3 años o más en césped. Daytona Stakes (G3) : Sábado 13 de junio, para ejemplares de 3 años o más.

: Sábado 13 de junio, para ejemplares de 3 años o más. San Juan Capistrano Stakes (G3): Domingo 14 de junio (Día de Clausura), una prueba de resistencia de 1 3/4 millas sobre césped.

Otras Carreras del Meet