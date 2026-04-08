Hot Currency por los $200,000 del Fourstar Crook Stakes ante siete enemigas

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Un total de ocho competencias se presentan este sábado 11 de abril en el hipódromo de Aqueduct, New Yor. Esta programación contiene dos carreras que forman parte de la New York Stallion Stakes Series, para ejemplares nacidos y criados en el estado. El Fourstar Crook Stakes, atrajo a ocho potras de tres años, que encabeza Hot Currency, que lleva la monta de Manuel Franco para la Linda Rice.

Ocho potras se enfrentan el Fourstar Crook Stakes

La séptima carrera de la jornada sabatina marca un encuentro de ocho potras de 3 años nacidas en New York, en la que Hot Currency, propiedad de Winning Move Stable, Sanford Robbins, Lady Sheila Stable, Silverwood Stables e IEE Racing, viene de llegar segunda en una carrera de la New York Stallion Stakes Series y buscará imponerse el sábado en la división Fourstar Crook de 200.000 dólares, un sprint de 1,300 metros en el hipódromo de Aqueduct.

Hot Currency, entrenada por Linda Rice, ha figurado entre los primeros puestos en 4 de sus 5 carreras, destacando su victoria por 6 1/2 cuerpos en su tercer intento en noviembre sobre la misma pista y distancia. Entre ellos un segundo lugar detrás de Braverthanubelieve en la carrera de siete furlongs y 500.000 dólares del NYSSS Fifth Avenue Stakes el 6 de diciembre.

Greek Goddess, propiedad de Peter Kazamias, llega a esta carrera con Jaime Rodríguez como jinete, y entrenada por Dimitrios Synnefias, surge como una de las principales rivales, que llega con tres ejercicios desde su victoria en su carrera de estreno en febrero, entre ellos una pasada de 800 metros en 47,11 segundos el 11 de marzo en la pista de entrenamiento de Belmont Park.

La nómina del Fourstar Crook de 200.000 dólares, la completan; Miss Jane Hathaway, Clap Back, Power of Women, Rock Steady Babe, Hip Hop Dancer e Irish Fortune. Esta prueba inicia a las 4:21 p.m. hora venezolana.