Cy Fair es la favorita para la ganar el Limestone Stakes (G3) un sprint en superficie de grama

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La primera prueba selectiva de dos que programó el hipódromo de Keeneland, este sábado 10 de abril, es el Limestone Staes (G3) una prueba de velocidad en 1,100 metros sobre el césped y $350,000 en premios a repartir. Esta prueba atrajo a doce potras de segundo año, entre ellos la ganadora de la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint, el pasado año en Del Mar.

El Limestone Stakes estrena categoría a Grado 3 este año

Con una participación de 12 ejemplares hembras de segundo año de carrera, se enfrentan este sábado en la séptima carrera, dentro de una programación de diez pruebas este sábado en Keeneland, Kentucky.

Cy Fair, vista por última vez cuando arrasó contra las juveniles en la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1T). La consentida de los propietarios Medallion Racing, Swinbank Stables, Joey Platts y Mark Stanton, esta hija de Not This Time, retomó los entrenamientos a mediados de febrero y desde entonces ha entrenado de forma constante. Sobre su lomo está Irad Ortiz Jr. quien la llevó al parque de vencedores en las Breeders.

Cy Fair, enfrenta a Snow Face Princess, que ha sido la única que ha podido derrotarla. La victoria se produjo gracias a una remontada tardía que le valió una victoria por una cabeza en el Bolton Landing Stakes, lo que llevó a Winchell Thoroughbreds a gastar 775.000 dólares para adquirir a la hija de Midshipman, en la venta digital de agosto de Fasig Tipton.

El Limestone Stakes (G3), inicia a las 4:12 p.m hora venezolana y su nómina la completan: Sapphire Beach, Pure Eloquence, Mapo f the Moon, Quiet Street (Junior Alvrado), Light Won Up, Dabbie Doll (Javier Castellano), Candy Talking, Lennilu, Slay the Day, Sould’ve, y las elegibles Midnight Martini y Will Happen, en caso de ser retirada una de las principales inscritas.