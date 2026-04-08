Irad Ortiz Jr. encabeza la temporada de primavera de Keeneland con estos números

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Este miércoles 8 de abril, regresará la acción hípica al circuito hípico de la ciudad de Lexington, el hipódromo de Keeneland. Con un programa condensado de ocho carreras, el recién inaugurado “Spring Meet” reúne a destacados purasangres y profesionales que compiten en la Unión Americana.

Los dos primeros días de carreras fueron el viernes 3 y el sábado 4, donde se presentaron eventos de alto nivel, como el reputado Toyota Blue Grass Stakes (G1) de $1,250,000 que ganó Further Ado con la monta del boricua Irad Ortiz Jr.

El liderato de la estadística en Keeneland está en maños caribeñas

Precisamente, Irad Ortiz Jr. es el que encabeza la tabla de jinetes en el romántico escenario hípico kentuckiano. La naciente temporada presenta a siete fustas de altura que sumaron más de dos fotografías durante las dos jornadas efectuadas.

El orgullo de Trujillo Alto, está en el primer puesto con tres victorias, cuatro segundos y un tercero, con premios por encima de los $1.5 millones y un promedio inicial ganador de 18%. Dentro de esas tres fotos, dos fueron en pruebas de Grado 1 como Eclatant en el Resolute Racing Madison Stakes (G1) y la mencionada sobre el lomo de Further Ado.

Detrás de Ortiz Jr. hay seis colegas con dos victorias cada uno. Ellos son: Flavien Prat, José Ortiz, Joel Rosario, Luis Sáez, Brian Hernández Jr. y John Velázquez.

Para esta semana, Keeneland tendrá carreras desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de abril, donde Irad Ortiz Jr. firmó 32 purasangres, para intentar la escapada en la estadística y así recuperar el campeonato que logró en el 2024 y le fue arrebatado el año pasado por Flavien Prat.