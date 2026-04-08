Notable Speech de Godolphin se activa para el Maker’s Mark Mile (G1T) en Keeneland

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Este viernes 10 de abril, en la cartelera estelar que se corre en Keeneland, en la cual fueron incluidas el Limestone Stakes (G3T) y el Maker’s Mark Mile (G1T), el ejemplar ganador del Premio Eclipse como mejor gramero de la temporada anterior, Notable Speech (GB), está de regreso para revalidar su campeonato en la pista de césped en el circuito ubicado en Lexington, Kentucky.

Keeneland: Notable Speech (GB) reta a 11 ejemplares

Notable Speech (GB), campeón masculino de césped, no pierde el tiempo y volverá a la máxima competición este viernes en la prueba valorada en 650,000 dólares, para enfrentar a once rivales. El hijo de Dubawi regresa tras haber ganado el Woodbine Mile Stakes (G1T) en septiembre y la Breeders' Cup Mile (G1T) en noviembre.

Notable Speech (GB), criado por Godolphin, ha participado en 11 carreras consecutivas de grupo 1 o grado 1, entre Europa y Estados Unidos, ganador de las Dos Mil Guineas (G1) de 2024, que disputará su duodécima prueba consecutiva al más alto nivel, buscará su tercera victoria seguida en una carrera de grado 1 y su tercera consecutiva en la distancia de la milla en Norteamérica.

Su jinete habitual es William Buick, que llegará desde Europa para el entrenador Charles Appleby, quien también presentará al ganador del grupo 2, Aomori City, que anteriormente compitió en Norteamérica en 2024, cuando quedó tercero en la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1T).

Enemigos a considerar en el Maker’s Mark Mile (G1T)

Esta prueba atrajo a Deterministic, que cerró 2025 con tres victorias consecutivas en carreras de grado, incluyendo dos victorias de grado 1 en el Manhattan Stakes (G1T) y el Fourstardave Stakes (G1T). Entrenado por Miguel Clement para los propietarios St. Elias Stable, Ken Lagone, Steven Duncker y Vicarage Stable, Deterministic ganó el Gotham Stakes (G3) en pista de tierra en 2024.

Retórica hará su debut de temporada tras ganar el Turf Mile (G1T) el otoño pasado en Keeneland, antes de terminar en cuarto lugar en la Breeders' Cup Mile. One Stripe, dos veces ganador de grupo 1 en Sudáfrica, hará su segunda aparición en Norteamérica en 2026 después de comenzar el año con un segundo puesto en el Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (G1T).

Otros ganadores del grupo 1 o grado 1 en el campo, como Troubleshooting y Zulu Kingdom, están presentes. El año pasado, Zulu Kingdom derrotó a otros destacados potros de tres años de 2025 en el American Turf Stakes (G1T).

El Maker’s Mark Mile (G1T) es la novena de la programación e inicia a las 5:16 p.m. hora venezolana.