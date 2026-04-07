Samuel Marín buscará recuperar el liderato nacional y ser el primero con 100 victorias en el 2026

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Cuando entramos a lo que es el último mes del primer cuatrimestre de la temporada 2026 en el turf de Estados Unidos, debemos mencionar que el jockey venezolano Samuel Marín, llega a abril como líder y virtual campeón del meeting 2025-2026 de Tampa Bay Downs y segundo por carreras ganadas con 92 triunfos hasta los momentos.

Estados Unidos: Montas de la semana de Samuel Marín

El jockey venezolano Samuel Marín comenzará su semana de compromisos la tarde de este miércoles con nueve montas en la primera fecha de la semana en el óvalo de Tampa Bay Down en programación completa.

Entre las montas de la tarde del miércoles que tiene Marín, sobresalen en la sexta competencia, un Allowance Optional Claiming de $55,000 en arena donde montará al purasangre Capitán Danny (CHI) del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr.

Luego en la octava carrera del miércoles se disputará un Maiden Special Weight de $55,000, en la cual montará al ejemplar R Winchester del entrenador Alexis Cordero López en una prueba de arena.

Mientras que desde el día jueves hasta la tarde del sábado, Samuel Marín se mudará al mítico hipódromo de Keeneland en Lexington, Kentucky donde montará tres ejemplares entre las distintas jornadas.

La tarde del jueves en un Allowance de $120,000 llevará las riendas de May Gray del trainer Thomas Proctor, por su parte, en la jornada de la tarde del viernes, Samuel Marín participará con Third Coast en otro Allowance de $120,000 en la tercera carrera del viernes, nuevamente con Thomas Proctor.

Por último, en la jornada del sábado, Samuel Marín será parte del Jenny Wiley Stakes (G1) de $650.000 grama donde estará en el sillín de Fast Market del trainer John Terranova.