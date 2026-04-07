Tras la huella: Ramón García Mosquera buscará acercarse a la marca de victorias de Juan Carlos Ávila en una de las selectivas de la R16

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El óvalo de Coche se prepara para la reunión número 16 del primer meeting de la temporada. Este domingo 12 de abril, el Hipódromo La Rinconada albergará una cartelera de 13 competencias, cita que destaca por la disputa de cuatro selectivas de máximo nivel.

La programación especial garantiza un espectáculo de alta jerarquía para la afición hípica. Con los mejores purasangres en acción, la jornada dominical consolida el éxito del presente ciclo y asegura emociones de principio a fin en la arena caraqueña.

Clásico Grado III: Homenaje a Manuel Fonseca Arroyal R16 La Rinconada

En la tercera competencia del ciclo no válido se realizará la décima octava edición del Clásico “Manuel Fonseca Arroyal” (GIII), para yeguas nacionales e importadas de tres años, en distancia de la milla.

En esta ocasión, se le rinde homenaje a Fonseca Arroyal, como un destacado hombre de finanzas que, en la década de los años 40 (siglo XX), se destacó por importar ejemplares americanos que posteriormente compitieron en el Hipódromo Nacional de El Paraíso. Fonseca no solo fue un exitoso entrenador de sus propios caballos, al conquistar un total de 100 triunfos, sino que también, debido a las crecientes responsabilidades, decidió contratar un equipo que se encargara de su cuadra.

Ramón García Mosquera: Debut Grand Gala Igualar victoria Juan Carlos Ávila Clásico La Rinconada

La edición de este año 2026 garantizará un espectáculo de alto nivel con la participación de siete competidoras. El evento destacará no solo por la calidad de las inscritas, sino por un atractivo incentivo económico: Un premio especial adicional de $130.000.

Curiosamente, uno de los entrenadores ha estado presente en ediciones anteriores de esta selectiva de Grado, por lo que este año podrá lograr un nuevo reto.

Se trata de Ramón García Mosquera quien en está ocasión inscribió a la yegua importada Grand Gala (USA) (llevará el número 4 en la gualdrapa) pues debutará en este clásico de la arena caraqueña.

Grand Gala es una alazana americana de tres años de edad, una hija de Practical Joke en On The Good List por Speightstown que viene con campaña pistera en varios óvalos norteamericanos con un total de 3 actuaciones sin conocer victorias.

Hay que destacar que este semental también es progenitor de las importadas Brookline y Practical Vale, ambas en desarrollo de sus campañas en la pista de Coche.

Para el caso de García Mosquera forma parte del cuadro de honor de esta selectiva pues en su carrera profesional logró ganar en dos oportunidades: La primera en 2020 con Princesa Pilar, montada por el jinete Robert Capriles y luego en el 2023 con Fast Sensations, conducida por el jockey Cipriano Gil (actualmente haciendo campaña en Estados Unidos).

La labor de García Mosquera asumirá un papel determinante en esta edición de la selectiva con el debut de Grand Gala en yunta con Yoalbert Daniel Coa en el sillín. La potra, defensora de los colores del Stud Lema, representará la oportunidad dorada para alcanzar un hito estadístico en el óvalo de Coche.

Con la búsqueda del triunfo en esta prueba, García Mosquera podría igualar el récord del reconocido profesional Juan Carlos Ávila. Hasta la fecha, Ávila posee tres laureles y se mantiene como el máximo ganador en la historia de este evento de Grado.