Smith y Baze reciben el honor como los jinetes de la semana en Estados Unidos

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Sin discusión alguna, la distinción en la semana para el mejor jockey en Estados Unidos ha sido la correcta “Honor a quienes honores merecen” para dos excelentes jinetes que han dado lo mejor de sí dentro y fuera de las pistas de carreras de caballos en suelo estadounidenses.

Mike Smith, quien se convirtió en el jinete más longevo en ganar una prueba de grado 1 y arribar a las 5,800 victorias, mientras que Tyler Baze, quien conquistó su triunfo 3,000 de por vida, recibieron la votación del panel de expertos en carreras de caballos que terminó en un empate, en el premio al Jinete de la Semana para el período del 30 de marzo al 5 de abril.

Smith y Baze los mejores de la semana

Mike Smith, miembro del Salón de la Fama, se clasificó para el Kentucky Derby (G1) con una sorpresiva victoria en el Santa Anita Derby (G1), su quinta victoria en la carrera más importante del hipódromo para caballos de tres años, con el ejemplar So Happy, que ha sido su jinete habitual en las tres carreras anteriores del potro.

So Happy siguió de cerca a los líderes hasta el último cuarto de milla. Cuando Robusta empezó a flaquear, Smith le dio la señal a So Happy en la curva, superando a Potente y cruzando la meta con una ventaja de 2 3/4 cuerpos en 1:49.01 para la milla y un octavo.

Mientras que el experimentado jinete Tyler Baze alcanzó un hito en su carrera con su victoria número 3.000 en carreras de pura sangre en Santa Anita en el último día de la temporada, con tres montas en la cartelera del día.

Gypsy Tears, entrenado por Val Brinkerhoff, remontó desde la séptima posición en la novena carrera, entre los diez participantes, dándole a Baze, de 43 años, su victoria número 3,000. Ganador de múltiples carreras de Grado 1, Baze obtuvo su primera victoria profesional en Santa Anita el 31 de octubre de 1999, a los 17 años.

Fue galardonado con el Premio Eclipse como Jinete Aprendiz Destacado en el año 2000. Baze también cuenta con un récord de 2 victorias, 3 segundos puestos y 0 terceros puestos en seis carreras de Quarter Horse (Cuartos de Milla).