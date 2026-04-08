MLB: Aroldis Chapman acecha este top 10 histórico de leyendas

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Aroldis Chapman es uno de los peloteros más importantes en los últimos años en Grandes Ligas. Su metodología de trabajo, su personalidad y su explosivo talento lo ha llevado a ser parte de la liga. De hecho, está muy cerca de alcanzar un top 10 histórico lleno de leyendas del pitcheo.

Chapman en la victoria 3-2 de Red Sox contra Cerveceros de Milwaukee registró: 1.0 entradas y 1 boleto, sumando su juego salvado #3 de la temporada. Gracias a eso, el cubano se acerca cada vez más a un top 10 histórico, lleno de puros lanzadores leyendas en Las Mayores.

Aroldis ahora registra 370 juegos salvados en su carrera. Está a solo 7 salvamentos de superar a Joe Nathan (377) en el top 10 histórico de esa estadística. Si logra esta hazaña, estaría entrando en un selecto grupo de leyendas con: Mariano Rivera y Francisco 'Kid' Rodríguez.

Top 10 de cerradores con más juegos salvados en la historia de Grandes Ligas

Que Aroldis Chapman esté cerca de entrar en un top 10 de más salvamentos históricos en la MLB es un logro impresionante. Esto solo lo pueden alcanzar lanzadores élite que tienen algo más especial que velocidad en sus rectas. El cubano más temprano que tarde se unirá a la lista.

Top 10 históricos de salvamentos en MLB:

Mariano Rivera: 652 juegos salvados Trevor Hoffman: 601 juegos salvados Lee Smith: 478 juegos salvados Kenley Jansen: 477 juegos salvados Craig Kimbrel: 440 juegos salvados Francisco 'Kid' Rodríguez: 437 juegos salvados John Franco: 424 juegos salvados Billy Wagner: 422 juegos salvados Dennis Eckersley: 390 juegos salvados Joe Nathan: 377 juegos salvados Aroldis Chapman: 370 juegos salvados

El 'Misil cubano' sería el tercer latino en entrar en el top 10. Solo superado por Mariano Rivera (Panamá) y Francisco Rodríguez (Venezuela). En cualquier caso, son tres de los lanzadores que escribieron parte de la historia de Grandes Ligas en la última entrada de un juego de beisbol.

¿Cuáles son los cerradores actuales cerca del top 10 de salvamento en MLB?

Si hablamos de cerradores en Grandes Ligas, es normal pensar en jugadores como: Edwin Díaz (257 JS), Raisel Iglesias (255 JS) y Josh Hader (227 JS), además, de Mason Miller (54 JS). Sin embargo, ellos en algunos casos están bastante lejos de alcanzar el top 10 de salvamentos en la MLB.