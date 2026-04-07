Balenciaga desata la polémica con su costoso vestido de “cartón”: este es su valor

Suscríbete a nuestros canales

La casa de moda Balenciaga vuelve a romper los esquemas tradicionales al presentar un vestido que imita con sorprendente realismo la textura, el color y la estructura del cartón corrugado.

A simple vista, la prenda podría confundirse con una caja reciclada, pero en realidad se trata de una pieza de alta costura cuidadosamente diseñada para simular ese acabado industrial.

El resultado fue una creación que desafía la percepción del lujo y cuestiona los materiales “nobles” históricamente asociados a la moda.

La "lujosa" propuesta de Balenciaga

La propuesta no es casual. Expertos en moda coinciden en que Balenciaga busca resignificar objetos cotidianos, elevándolos a símbolos de estatus dentro del universo del lujo.

En este caso, el “cartón” deja de ser un material asociado al desecho para convertirse en una pieza conceptual, donde el valor no está en la materia prima, sino en la idea, la marca y la exclusividad.

El precio, cercano a los 8.900 dólares, ha sido uno de los principales detonantes de la controversia.

¿Qué dicen las redes?

Como era de esperarse, el vestido ha dividido opiniones a nivel global. En redes sociales, algunos usuarios celebran la audacia creativa de la firma, calificando la pieza como “arte vestible”.

Otros, en cambio, critican duramente lo que consideran una desconexión con la realidad,

No es la primera vez que Balenciaga genera controversia con sus diseños. La firma ha convertido la provocación en una herramienta clave para mantenerse en el centro de la conversación global.