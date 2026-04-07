MLB: Gabriel Arias se dirige a la lista de lesionados por esta razón

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El venezolano Gabriel Arias volvió a ser noticia en las Grandes Ligas, pero esta vez por una razón poco favorable en este inicio de temporada 2026. El toletero de los Cleveland Guardians fue colocado en la lista de lesionados luego de presentar molestias físicas tras salir del compromiso del pasado lunes 6 de abril.

El pelotero de 26 años tuvo que salir anticipadamente tras evidenciar dolor en la parte posterior del muslo izquierdo. Desde ese momento, la preocupación fue inmediata tanto en el cuerpo técnico.

Gabriel Arias - MLB

Tras la salida del encuentro, el jugador fue evaluado por el personal médico del equipo y posteriormente trasladado a un centro de salud para realizarle estudios más detallados, incluyendo una resonancia magnética.

Aún sin resultados definitivos, la organización optó por no correr riesgos y oficializó su ingreso a la lista de lesionados, por lo que perderá ritmo de juego y, por si fuera poco, ha comenzado como uno de los mejores jugadores del roster.

Los reportes iniciales indican que se trata de una distensión en la corva, una lesión frecuente pero delicada para peloteros que dependen de la explosividad. Por ende, el dominicano Juan Brito recibió el llamado desde ligas menores para ocupar un lugar en el roster.

Finalmente, el enfoque estará en su recuperación y en evitar que la lesión se agrave para Gabriel Arias. Mientras tanto, Cleveland deberá adaptarse a su ausencia y encontrar soluciones para mantenerse ganando en la División Central de la Liga Americana.