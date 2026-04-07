El venezolano Joseph Amado logra Sold Out en el Auditorio Nacional de México

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El pasado domingo 5 de abril Joseph Amado lloró de felicidad al ver a diez mil personas reunidas, en el Auditorio Nacional de México, cantando y bailando junto a él, los temas de “El cantante de los cantantes”.

Y es que el reconocido artista venezolano logró llenar a capacidad uno de los recintos más importantes de “la tierra del tequila” donde presentó, por primera vez, su show “Lavoe Sinfónico” by Joseph Amado junto a “La Fama Orquesta” (salsa), Coro Staccato y la Orquesta Sinfónica “Mosiel Gestion Artística”, todos bajo la dirección del maestro Jesús Uzcátegui.

“Durante diez años soñé con lograr lo que viví este día. Aunque en 2024 me presenté en ese mismo lugar y también llenamos, esta oportunidad fue muy especial porque pude hacerlo con mi obra y eso es algo que me tiene muy feliz, trabajé mucho por ello. Los mexicanos me hicieron un regalo muy grande al recibirme con tanto amor, alegría y esa energía tan bonita que solo se vive en el Auditorio Nacional, que cabe destacar, es uno de los escenarios más importantes del mundo”, dijo Joseph Amado quien agregó: “Esto no lo veo como un éxito personal, es más bien un logro país y es lo más emocionante”.

El exitoso show de Joseph Amado

En este espectáculo, que tuvo tres horas de duración, Amado brindó un merecido homenaje a Willie Colón. “Oh, qué será? fue la canción con la que inició este tributo logrando una magia que muchos catalogaron como “indescriptible”.

Hay que hacer saber que el próximo 2 de mayo Joseph Amado llevará, por primera vez a Europa, el Tributo a Héctor Lavoe, ello en marco del “Word Star Salsa Festival” que se realizará en Albena, Bulgaria.

No cabe duda que llevando por el mundo el legado de Héctor Lavoe, Joseph Amado ha logrado dejar el nombre de nuestro país muy en alto.