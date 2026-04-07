Karol G confirma su quiebre con Feid y revela detalles: “La vida me tiró al suelo”

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La aparición de Karol G en la icónica revista Playboy no es simplemente una sesión fotográfica, también significó una declaración de independencia. En plena cima de su carrera, la cantante decide mostrarse desde una perspectiva más íntima, poderosa y auténtica.

La portada llega en un momento clave para la artista, quien se prepara para seguir consolidando su impacto global tras el éxito de su música y su creciente influencia cultural.

La confesión más personal de Karol G

En la entrevista, la intérprete de “Ivonny Bonita” aborda por primera vez de manera directa su ruptura con Feid, poniendo fin a meses de especulación. La artista reconoce que atravesó un momento emocional complejo.

“El año pasado la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", confesó en la entrevista para Playboy.

Además, dejó entrever que fue ella quien tuvo el valor de cerrar el ciclo, destacando la importancia de saber cuándo una relación ya no suma en la vida personal.

Lejos de victimizarse, la cantante transformó ese golpe en aprendizaje. Incluso, la revista menciona que, la separación fue uno de los motivos que la impulsó a cortarse el cabello y viajar sola a Hawái, por lo que el quiebre pudo haberse producido en noviembre de 2025.

El poder de estar sola

Uno de los mensajes más potentes de la entrevista gira en torno a la soledad como espacio de crecimiento. Karol G afirma que sus momentos más transformadores han ocurrido cuando está sola, rompiendo con la idea de que el éxito personal debe ir acompañado de una relación.

También reflexiona sobre las presiones culturales, especialmente en torno a la maternidad, dejando claro que no se siente obligada a seguir un camino impuesto por la sociedad.

La ruptura no solo marcó su vida personal, sino también su evolución artística. Tras una etapa emocionalmente intensa, 'La Bichota' canalizó sus experiencias en su música, consolidando un discurso más honesto y maduro.

La relación entre ambos colombianos comenzó en 2021 luego de colaborar en su tema “Friki”, pero, no fue hasta 2023 cuando hicieron oficial su relación y desde entonces, dieron al público algunos vistazos del romance que vivieron.