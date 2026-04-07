Karol G conquista Playboy y engalana su nueva portada ¡Mira las fotos!

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La cantante colombiana, Karol G, dio un paso inesperado pero poderoso en su carrera al convertirse en la protagonista de la nueva edición de Playboy, en una sensual, empoderada y evolutiva colaboración artística.

El reportaje llega justo en la antesala de su histórica participación como cabeza de cartel en Coachella 2026, uno de los momentos más importantes de su trayectoria y que consolida su estatus como una de las figuras más influyentes del panorama global.

Lejos de ser solo una sesión provocadora, la portada refleja la profunda narrativa de una artista que abraza y celebra su cuerpo, su historia y su libertad creativa.

Karol G ofrece una entrevista sin filtros

En el interior de la revista, ‘La Bichota’ se muestra más vulnerable que nunca. La artista habla abiertamente sobre su reciente ruptura con el también cantante Feid, confirmando que fue ella quien decidió poner fin a la relación tras un proceso personal de reflexión.

“Mis momentos más transformadores han sido cuando estoy sola”, revela, dejando claro que esta nueva etapa está marcada por el autoconocimiento y la independencia emocional.

La entrevista también aborda temas como la presión social sobre la maternidad y la importancia de no seguir expectativas ajenas, reforzando un discurso de autenticidad que conecta especialmente con su audiencia.

El impulso detrás de la decisión

Detrás de esta atrevida portada hay una influencia clave y es la actriz Sofía Vergara, quien animó a la reggaetonera a aceptar la propuesta.

Según reveló la paisa, Vergara le sugirió aprovechar la oportunidad y disfrutar del momento, en una conversación que terminó siendo decisiva para dar el paso.

“Mijita, ¿con ese cuerpazo? Cuando llegas a esta edad, te dices a ti misma, '¡J*der, por qué no posé esa vez? ¡Debería haber posado más con un hilo dental!’”, fueron las palabras de Sofía hacia su compatriota.

Ambas estrellas, que ya habían coincidido en proyectos anteriores, comparten no solo nacionalidad, sino también una visión de empoderamiento femenino sin complejos.

La aparición de Karol G en Playboy generó una ola de reacciones en redes sociales. Sus fieles fanáticos celebran su valentía y autenticidad para sumarse a este tipo de proyectos.

Mira las fotos aquí: