Karol G llevará a sus fans al Coachella: ¿Cuáles son los requisitos para asistir?

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La cuenta regresiva para el Coachella 2026 ya comenzó, pero esta vez la experiencia promete ser aún más especial el viernes 10 de abril y el domingo 19.

La superestrella colombiana Karol G no solo se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, sino que también ha decidido compartirlo con sus seguidores, quienes han sido clave en su éxito.

Karol G le dará un regalo a sus fans más fieles

En una iniciativa que ha generado furor en redes sociales, la artista anunció que llevará a dos fanáticos a vivir el festival desde dentro.

La dinámica, organizada a través de su sello, invita a los participantes a demostrar su creatividad y pasión, convirtiendo este concurso en una extensión del universo artístico de la cantante.

La propuesta no es casual. En un momento donde la conexión entre artistas y audiencia define el éxito global, Karol G apuesta por una experiencia emocional que trasciende el escenario.

Cómo participar en la experiencia Coachella

El concurso estará abierto por tiempo limitado y pondrá a prueba dos elementos clave que definen a la comunidad de la 'Bichota'.

En este sentido, hay una serie de requisitos para que los fans luchen por un puesto. ¿Qué deben hacer? Aquí te contamos:

Crear un outfit inspirado en la estética de Karol G , reinterpretando su identidad visual con un toque personal.

, reinterpretando su identidad visual con un toque personal. Podrán competir con coreografías basadas en sus canciones, destacando ritmo, actitud y ese “poder latino” que caracteriza a su música.

Los fans que quieran participar deben publicar el material a través de Instagram o TikTok con el hashtag #SundayGoesLatina. Vale resaltar que, es importante que tenga el acceso a su cuenta público durante todo el concurso.

Los resultados serán anunciados el próximo 2 de abril por medio de la cuenta oficial de Bichota Récords. El video con más likes será el ganador.

Un hito histórico en Coachella

La participación de la colombiana en el festival no es un show más. La artista se convertirá en la primera latina en encabezar Coachella, un logro que marca un antes y un después en la industria musical global.

El evento, que se celebrará en abril de 2026 en California, contará también con figuras como Sabrina Carpenter y Justin Bieber como cabezas de cartel, consolidando una edición histórica y diversa.

Karol G será la encargada de cerrar el festival en dos noches clave, lo que aumenta aún más las expectativas sobre un espectáculo que promete ser icónico.