Karol G lanza al mercado su nuevo producto junto a Stanley: Precios y dónde comprarlo

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La superestrella colombiana, Karol G, vuelve a marcar tendencia, pero esta vez lejos de los escenarios. La artista ha sorprendido con el lanzamiento de su colección de termos “Tropicoqueta” en colaboración con Stanley 1913.

El nuevo movimiento de Karol G

Con esta colaboración, la paisa demuestra que su influencia va mucho más allá de la música. La colección “Tropicoqueta” está inspirada en su universo artístico actual, caracterizado por colores vibrantes, estética tropical y una fuerte identidad femenina.

El lanzamiento no es casual y forma parte de una tendencia donde los artistas transforman productos cotidianos en piezas aspiracionales.

En este caso, un termo pasa de ser un objeto funcional a convertirse en un accesorio de moda y expresión personal, impulsado por la imagen de ‘La Bichota’.

Así es "Tropicoqueta"

La colección gira en torno al icónico vaso Quencher de Stanley, reinventado con un diseño que refleja completamente la esencia de Karol G.

Entre sus detalles destacan acabados metálicos, gráficos tropicales con flores de hibisco y elementos distintivos como pajillas o pitillos reutilizables con estética caribeña.

Además, el producto mantiene las características que han hecho famosa a la marca como el acero inoxidable reciclado, aislamiento térmico de larga duración y una estructura resistente pensada para el uso diario.

Precio y dónde comprar

El lanzamiento oficial de la colección “Tropicoqueta” se realizó el jueves 26 de marzo de 2026, bajo un formato de edición limitada que aumenta su exclusividad.

Los termos estarán disponibles principalmente a través del sitio web oficial de la marca y tiendas seleccionadas, con una fuerte apuesta por la venta online.

En cuanto a los precios, la colección se sitúa en un rango accesible dentro del segmento premium: