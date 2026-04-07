Poncho Herrera y Anahí reavivan la ilusión de RBD y confirman colaboración juntos

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La nostalgia por RBD vuelve a apoderarse de las redes sociales y de toda una generación de fanáticos. Esta vez, el motivo es una inesperada y misteriosa colaboración entre Poncho Herrera y Anahí, los icónicos protagonistas de la exitosa serie mexicana.

Aunque los detalles se mantienen bajo estricta reserva, el simple hecho de ver nuevamente vinculados a los recordados Mía y Miguel ha sido suficiente para encender las redes sociales con múltiples comentarios de los fans que amaron su historia de amor dentro del proyecto.

El anuncio de Poncho Herrera

El actor Alfonso Herrera sorprendió al confirmar públicamente que colaboró con Anahí en un proyecto reciente, aunque evitó profundizar en la información. Sus palabras, cargadas de misterio, dejaron claro que algo ya se ha hecho, pero aún no puede revelarse.

El propio Herrera adelantó que se trata de “algo muy acotado” y que será más adelante cuando el público conozca de qué se trata, lo que ha incrementado la expectativa entre los fans.

“Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos, pero es algo muy acotado y más adelante… No, no, no (puedo decirlo), más adelante sabrán, sabrán de qué se trata”, declaró ante la prensa.

El efecto RBD

Hablar de RBD es hablar de uno de los fenómenos musicales más importantes del pop latino. Surgido a partir de la telenovela Rebelde, el grupo marcó a toda una generación y logró vender millones de discos, además de realizar giras internacionales multitudinarias.

A pesar de su separación en 2009 y de reencuentros parciales en años recientes, la ausencia de Herrera en algunos proyectos, como la gira Soy Rebelde Tour de 2023, dejó un vacío importante para los seguidores más fieles.

Por eso, cualquier señal que lo vincule nuevamente con sus excompañeros adquiere una dimensión especial, casi histórica.

La colaboración confirmada no surge de la nada. A inicios de 2026, Anahí y Alfonso ya habían generado revuelo tras aparecer juntos en contenidos que despertaron sospechas de un posible acercamiento artístico.