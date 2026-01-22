Anahí y Poncho Herrera revolucionan las redes sociales con un rencuentro inesperado

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de RBD fueron sorprendidos con el reencuentro entre Anahí y Poncho Herrera, que ha revivido la emoción por la fiebre de “Rebelde” y sus personajes en la telenovela de Televisa.

Este miércoles 21 de enero, las redes sociales han estallado de emoción luego de que la actriz que encarnó a Mía, publicara un video junto a su coestrella en la producción juvenil. El material fue acompañado con un mensaje que hace alusión al romance de sus personajes.

“M&M”, fue la descripción que acompañó Anahí, un recordatorio directo a la pareja televisiva de los actores: Mía Colucci y Miguel Arango.

Fanáticos enloquecidos por RBD

De inmediato la cajita de comentarios se llenó de reacciones de sus seguidores, con mensajes en apoyo al inesperado recuentro entre las estrellas de “Rebelde”.

“¿Será que nos fuimos al cielo y estamos todos soñando?”, “Viniendo aquí cada 5 segundos solo para confirmar si estoy soñando”, “¡Qué manera de comenzar el 2026!”, fueron algunos de las opiniones.

El último adiós sin Poncho Herrera

Durante en 2023, RBD se reunió después de muchos años para embarcarse en un tour por Latinoamérica y Estados Unidos, marcando el regreso del fenómeno juvenil más importante en los últimos años.

A pesar que “Soy Rebelde Tour” contó con la presencia de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, la ausencia de Poncho marcó profundamente a los fans.