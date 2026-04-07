Salen a la luz las primeras imágenes de Offset luego del tiroteo

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Por la noche del 06 de abril, el ex de Cardi B, Offset recibió un disparo cerca de Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida, minutos después de haber compartido con unos fanáticos. Ahora, surgen fotografías del rapero en el hospital al que fue trasladado.

Las imágenes publicadas por TMZ, muestran al intérprete en bata y en silla de ruedas, mientras fumaba en las afueras del hospital. Aunque se mostraba, sin ninguna dolencia, tenía conectado un oxímetro.

Cuando se compartió la noticia, sus representantes informaron que Offset se encontraba estable y bajo observación médica, descartando que su vida corra peligro. Un ingreso a cuidados intensivos se descartó desde el primer momento.

Incidente en Florida

El tiroteo se habría registrado a los 19:00 horas en las cercanías de Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Las autoridades detuvieron a dos individuos, una de ellos el rapero Lil Tjays, quien estaría implicado en el incidente. Ahora mismo se encuentra recluido en la cárcel de Broward.

Por los momentos la policía no ha confirmado el origen del tiroteo. Este suceso revive el debate sobre la violencia que rodea a algunas figuras del panorama musical estadounidense. El caso resulta especialmente sensible debido a la trágica muerte en 2022 de Takeoff, primo de Offset y también miembro del grupo Migos, quien falleció en otro tiroteo.

Vínculo con Cardi B

A lo largo de siete años Offset y Cardi B mantuvieron una relación, luego de tres hijos en común y constantes altibajos decidieron poner fin al matrimonio.

En 2025, se confirmó la separación de la pareja, sin embargo, a finales se divulgó que ambos estaban en una batalla para la crianza compartida de sus retoños.