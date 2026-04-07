Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la portada de Vogue: Revelan vínculo familiar

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Con el regreso a la gran pantalla de “El Diablo Viste a la Moda 2” después de 20 años, la revista Vogue llevó la ficción más allá con una portada protagonizada por Meryl Streep y Anna Wintour.

Este 07 de abril se reveló la portada que mezcla moda, cultura pop y poder femenino con un junte inesperado entre la ganadora del Oscar y la editora de la revista.

Esta colaboración no es una simple coincidencia, sino que es la representación viva de la cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

Para la película, el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep, es jefa de redacción de la revista Runway, una clara inspiración en la editora británica. La esencia y disciplina de Wintour fueron clave para el rol.

"En términos de Miranda, y volviendo a ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna, y traté de imaginar lo que era llevar su responsabilidad y estar tan interesado en el mundo y curioso cómo debe tener que ser", comentó la actriz a Vogue.

Portada de Vogue

La sesión fotográfica estuvo a cargo de Annie Leibovitz y el estilismo en las manos de Grace Coddington, responsables de capturar la naturaleza de ambas con atuendos de Prada.

En la portada de Vogue, Winter viste falda roja tableada junto con un suéter con detalles negros en los hombros y un collar maximalista, sin deja la piel al descubierto combinado con lentes oscuros; por otro lado, Meryl, optó por un traje azul marino, camisa blanca y unos stilettos.

"¿Qué pasa cuando pones a Meryl Streep y Anna Wintour, las dos Mirandas, por así decirlo, en una habitación juntas? Una amplia conversación sobre moda, familia, amistad, y sí, la próxima secuela de El diablo lleva Prada”, reza el texto que acompaña el anuncio de la edición en Instagram.

Un vínculo familiar poco conocido

A Meryl Streep y Anna Wintour los une un antepasado en común. El portal Ancestry, expertos en conexiones familiares, comparten tatarabuelos de cuarto grado, por lo que son primas de sexto grado.

Su vínculo familiar proviene de la localidad de Bucks County, en Pensilvania, Estados Unidos, donde habrían vivido sus familiares más cercano identificados como Thomas Smith y Elizabeth Kinsey.