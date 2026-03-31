El noble gesto de Meryl Streep con un desconocido en México

Suscríbete a nuestros canales

Las protagonistas de “El Diablo Viste a la Moda 2”, Anne Hathaway y Meryl Streep llegaron a México para una rueda de prensa y promocionar la nueva entrega en la Casa Azul de Frida Kahlo.

Durante el evento, un tierno gesto de la intérprete de Miranda Priesly hacia un trabajador de seguridad y protocolo se hizo viral en redes sociales, desatando una ola de comentarios positivos hacia la primera actriz.

Un gesto que vale más que mil palabras

Mientras las aclamadas estrellas de Hollywood conversaban sobre la cinta que se estrena el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica, el clemente sol invadió todo el espacio de Meryl, sin pensarlo dos veces, el hombre posó una sombrilla sobre Meryl.

La ganadora de múltiples Oscar, besó su mano para pasarla por la mejilla del trabajador como agradecimiento por su acción. El momento quedó registrado en cámaras y corre como pólvora por Internet.

“¡Él no es consciente de afortunado que fue!”, “Yo adore la forma en como Le dio el beso… toda una dama de categoría”, “El muchacho no se va a lavar la cara el resto de su vida”, “No me lavo la cara de ese lado en un mes”, fueron algunos de los comentarios en línea.

Anne Hathaway y Meryl Streep agradecidas

El 30 de marzo, Anne Hathaway y Meryl Streep acudieron a la Casa Azul de Frida Kahlo, en Ciudad de México, donde agradecieron por el respaldo a la película “El Diablo Viste a la Moda 2”, después de 20 años de su primera cinta.

“Muchas gracias por amar la película, muchas gracias por el apoyo, gracias por la pasión, muchas gracias por recibirnos en nuestra primera parada de la gira de prensa y muchas gracias por hacer de esto algo tan lindo”, comentó la actriz de Andy Sachs.

Además, ambas quedaron impresionadas al estar en la casa de la pintora mexicana. “Estamos en la casa de Frida Kahlo, quien es tan inspiradora”, reconoció Anne.