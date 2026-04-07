El Fluminense defiende la versión de Savarino: "No estaba en condiciones"

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El entorno de la Vinotinto se vio sacudido recientemente por las críticas hacia Jefferson Savarino, tras su ausencia en la última doble fecha FIFA.

Ante los señalamientos de un sector de la afición y la prensa que cuestionaban su compromiso, su entrenador en el Fluminense, Luis Zubeldía, ha roto el silencio para blindar a su jugador y aclarar los motivos médicos que le impidieron vestir la camiseta nacional.

El técnico argentino fue tajante al explicar que la baja de Savarino no fue una decisión arbitraria, sino una necesidad física obligatoria para evitar una lesión de mayor gravedad.

Cinco días de fisioterapia intensiva

Zubeldía detalló el proceso que vivió el extremo venezolano justo antes del parón internacional, revelando que el jugador no estaba en condiciones ni siquiera de entrenar con normalidad en su club.

"Estuvo fuera durante cinco días después del último partido antes del parón internacional. Pasó cinco días recuperándose, por eso no viajó a Venezuela. Aún no está al 100%, intentamos darle algunos minutos, pero no demasiados, para que pueda estar disponible para los próximos partidos", explicó el estratega.

Estas declaraciones desmienten las versiones que sugerían que el jugador había priorizado su situación en el Brasileirão sobre la selección nacional.

El Fluminense respalda a Savarino

"Era importante que no viajara porque sabíamos que no estaba en condiciones. No podría haber estado ahí durante el parón", sentenció Zubeldía.

La ausencia de Jefferson Savarino dolió en el seno de la Vinotinto debido a su importancia en el esquema ofensivo, pero las palabras del técnico buscan calmar las aguas, recordando que están haciendo todo lo posible para asegurar que el equipo sea más fuerte, y eso pasa por tener a sus piezas clave sanas.

Con este respaldo público, el atacante zuliano espera cerrar el capítulo de las críticas y enfocarse en recuperar su plenitud física para volver a estar a las órdenes de Oswaldo Vizcarrondo en los próximos retos internacionales de 2026.