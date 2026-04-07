Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo aterrizan en Venezuela para ser "profetas en su tierra"

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Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo ya se encuentran en Venezuela para iniciar su recorrido internacional en la presente temporada. Defendiendo al Fluminense, ambos vinotintos se estrenan en la Copa Libertadores contra Deportivo La Guaira, en la primera jornada de este martes 7 de abril.

Aunque jugarán de visitante, los mediocampistas tendrán el lujo de debutar en el mencionado certamen en su país con el objetivo de sumar sus primeros puntos ante el club naranja, que intentará hacer respetar la localía y cosechar los primeros unidades que pueden ser fundamental en su recorrido en el torneo.

Tanto el camino de los venezolanos como el de Deportivo La Guaira en la Libertadores 2026 arranca desde el Estadio Olímpico de la UCV. El equipo de Héctor Pablo Bidoglio llega inspirado a la primera fecha ocupando el segundo lugar y siendo la única oncena invicto en el Torneo Apertura de la Liga FUTVE, mientras que, los extremos criollos destacan como claves en el esquema del club brasileño, incluyendo par de asistencias de Savarino en ocho compromisos en el Brasileirão Serie A.

Savarino y Soteldo buscan arrancar con pie derecho en Venezuela

Pese a que ambos jugadores han estado apartado de la selección nacional, se mantiene destacando como referentes del fútbol venezolano en el exterior, haciendo vida en el balompié brasileño, que es la liga más importante y laureada en el continente americano.

Con Savarino y Soteldo en la plantilla, el Flu atraviesa por un buen arranque de año en el torneo local, donde coleccionan 20 unidades y aparecen en el segundo lugar, solo superado en puntos por Palmeiras (25) e igualado con Sao Paulo (20).