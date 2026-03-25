¿Se negó a asistir? Mira los motivos de la ausencia de Jefferson Savarino con la Vinotinto

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La noticia de la baja de Jefferson Savarino para la FIFA Series 2026 ha generado un sismo en el entorno de la selección venezolana.

A diferencia de otros procesos, donde las ausencias suelen estar justificadas por partes médicos claros, el silencio administrativo de Fluminense y la FVF ha dejado espacio a la especulación y al malestar de la hinchada.

Sin una lesión confirmada, el panorama se reduce a dos escenarios que han encendido el debate en la Vinotinto.

¿Qué pasó con Savarino?

1. Se negó a asistir

Reportes de medios brasileños indican que el extremo criollo "no había aceptado" la convocatoria de forma inmediata. La decisión final, comunicada por la propia selección, confirma que Savarino permanecerá en Río de Janeiro para continuar con sus entrenamientos.

Todo apunta a que el jugador priorizó su adaptación al esquema táctico del Fluminense y la búsqueda de la titularidad sobre el inicio del ciclo de Oswaldo Vizcarrondo.

Dicha decisión ha sido el principal combustible para las críticas de los aficionados, quienes cuestionan el compromiso del jugador con la camiseta nacional.

2. Motivos personales

Aunque el comunicado oficial menciona que el jugador "no se encuentra en condiciones de incorporarse", la falta de especificidad técnica abre la puerta a problemas de índole personal que el futbolista ha preferido mantener en privado.

Sin embargo, en el fútbol de élite, la ausencia de un diagnóstico físico suele interpretarse rápidamente como una decisión voluntaria de permanencia en el club.

La normativa de la FIFA

Cabe destacar, que este caso roza los límites de la normativa internacional. Según el reglamento de la FIFA, la prioridad de las selecciones es absoluta durante las fechas oficiales.

"Todo jugador inscrito en un club se obliga a responder afirmativamente a la convocatoria para formar parte de uno de los equipos representativos de la asociación del país cuya nacionalidad ostenta", detallan.

Bajo esta premisa, un jugador no tendría la potestad legal de "rechazar" un llamado para quedarse entrenando con su club. No obstante, en la práctica, las federaciones suelen evitar conflictos legales con los jugadores y equipos si existe un acuerdo mutuo o una petición expresa del futbolista por razones de peso.