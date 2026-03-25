Jefferson Savarino es baja con la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo

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La ilusión por el inicio de la era de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la selección absoluta ha sufrido un revés inesperado. A solo dos días de que ruede el balón en la FIFA Series 2026, se ha confirmado que Jefferson Savarino no formará parte de la expedición nacional para enfrentar a Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

El extremo, que milita en el fútbol brasileño, era uno de los nombres más celebrados en el listado del "Patrón". Su regreso a la convocatoria se perfilaba como una de las piezas clave para dinamizar el ataque venezolano en este nuevo ciclo; sin embargo, el propio jugador comunicó su imposibilidad de asistir.

Comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, se aclaró la situación del futbolista. "Jefferson Savarino no estará presente en esta convocatoria luego de que el jugador informara que no se encuentra en condiciones de incorporarse a la fecha FIFA".

Aunque no se han detallado lesiones específicas o motivos personales profundos, la baja es definitiva. Esta noticia obliga al cuerpo técnico a reajustar sus planes tácticos de cara al debut en el torneo amistoso, donde Venezuela busca asentar las bases de su identidad competitiva para el resto del año.

Foto Cortesía - FVF

¿Contra quién jugará Venezuela?

Pese a la sensible baja del delantero del Fluminense, el resto del grupo ya se concentra para los próximos compromisos. Su debut en el torneo amistoso será ante Trinidad y Tobago este viernes 27 de marzo a las 6:00 AM (hora de Venezuela).

Mientras que, el segundo compromiso de la Vinotinto será ante Uzbekistán, anfitrión del grupo, el lunes 30 de marzo a las 10:00 AM (hora de Venezuela).

La ausencia de Jefferson Savarino abre la puerta para que otros atacantes en la lista den un paso al frente y reclamen un lugar en el once titular de Vizcarrondo, quien deberá demostrar su capacidad de reacción ante las adversidades de "último minuto" que siempre presenta el calendario internacional.