¡GOLAZO! Así fue estreno oficial de Jefferson Savarino con Fluminense

Suscríbete a nuestros canales

El extremo venezolano Jefferson Savarino anotó su primer gol con la camiseta del Fluminense en el marco de los cuartos de final de la Copa Carioca Serie A.

Tras su llegada esta temporada procedente del Botafogo, el atacante Vinotinto logró romper las redes en su cuarto partido oficial con el club tricolor. La anotación sirvió para abrir el marcador en el enfrentamiento contra Bangu, consolidando su rápida adaptación al esquema del equipo dirigido por Luis Zubeldía.

Una definición de crack

La jugada del gol destacó por la calidad técnica del futbolista de la selección de Venezuela, quien ejecutó un potente remate que dejó sin capacidad de reacción al guardameta rival.

Dicho tanto representa un hito importante en su inicio de ciclo, disipando las dudas iniciales tras sus primeros tres encuentros sin marcar. La actuación reafirma la apuesta de la directiva por un jugador que ya conoce a la perfección la dinámica del fútbol brasileño tras sus pasos previos por el Atlético Mineiro y el "Fogão".

Cabe destacar, que hace varias semanas, levantó su primer título con el "Flu", luego de consagrarse campeón de la Taça Guanabara 2026.

Mucha ilusión por "Sava"

El desempeño de Jefferson Savarino genera expectativas positivas entre la afición del Fluminense, que ve en el venezolano de 29 años una pieza clave para las aspiraciones del club en las competencias internacionales y locales.

El propio criollo expresó su satisfacción por lograr mover las redes, "Muy feliz por mi primer gol con la camiseta del Fluminense, y aún más feliz por la clasificación a la siguiente fase. Que este sea solo el primero de muchos goles por venir".

Con este estreno goleador, el extremo busca mantener la regularidad que ha caracterizado su trayectoria en el Brasileirão y establecerse como titular indiscutible en el ataque del campeón de la Copa Libertadores en 2023.