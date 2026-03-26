¡Se acabó el misterio! La Vinotinto aclara la ausencia de Jefferson Savarino

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La ausencia de Jefferson Savarino en la convocatoria para el inicio del FIFA Series 2026 se había convertido en el tema de debate principal entre la hinchada venezolana.

Tras días de incertidumbre, rumores y un escueto comunicado oficial, el cuerpo técnico de la selección nacional ha decidido dar un paso al frente para disipar las dudas sobre la baja del atacante del Fluminense.

Fue Óscar Ortega, preparador físico del combinado nacional, quien se encargó de poner fin a las especulaciones a través de la "Vinotinto Radio". El uruguayo fue tajante al explicar la situación física del jugador, desmintiendo de paso las versiones que circulaban sobre una falta de compromiso.

Tiene molestias físicas

La polémica se encendió hace unos días cuando las redes oficiales de la selección publicaron que el jugador "no se encontraba en condiciones", una frase que muchos aficionados interpretaron como ambigua.

Esta falta de detalle, sumada a informes de medios brasileños que sugerían que Jefferson Savarino había "renunciado" a la convocatoria para priorizar sus entrenamientos con el Fluminense, generó un clima de molestia y sospecha.

Sin embargo, Ortega aclaró que la decisión se basa estrictamente en criterios médicos y de rendimiento, "es una carga física que mantiene; Fluminense mostró también las imágenes que demuestran la dolencia del jugador".

Respaldo a Savarino

Con estas declaraciones, el cuerpo técnico de Oswaldo Vizcarrondo busca proteger tanto al jugador como la relación con los clubes.

A pesar de la baja sensible que representa para los choques ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán, la premisa del nuevo proyecto parece ser la de no forzar a ninguna pieza clave, permitiendo que Savarino complete su recuperación en Brasil para estar al 100% en las próximas citas oficiales.