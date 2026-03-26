¿Cuál podría ser el XI de gala de Oswaldo Vizcarrondo en el FIFA Series 2026?

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El ciclo de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la selección nacional entra en una fase de experimentación pura. Con el FIFA Series 2026 como escenario, el estratega tiene la oportunidad dorada de probar nombres que piden pista y dibujos tácticos que refresquen el sistema de juego.

Ante un rival como Trinidad y Tobago, el objetivo principal del cuerpo técnico sería darle la oportunidad a nuevos jugadores y utilizar diferentes esquemas.

¿Cómo saldría la Vinotinto?

Opción 1 - 4-2-3-1

Esta formación ya fue utilizada por Vizcarrondo durante su interinato y ofrece un equilibrio sólido, pero con piezas que refrescan la columna vertebral del equipo.

Portería: José Contreras se perfila como el dueño del arco para este compromiso.

Defensa: Una línea de cuatro con Jon Aramburu y Luis Balbo en los laterales, mientras que Nahuel Ferraresi y Teo Quintero darían la cuota de jerarquía en el centro.

Mediocampo: Un doble pivote dinámico con Cristian Cásseres Jr. y Jorge Yriarte , dejando a Telasco Segovia con libertad creativa como enganche.

Ataque: El desequilibrio de Gleiker Mendoza y David Martínez por las bandas, asistiendo a Jesús Ramírez, quien busca consolidarse como el "9" de área.

Opción 2 - 3-4-3

Vizcarrondo ha dejado caer pistas sobre su deseo de probar variantes más ofensivas y el uso de jugadores en roles híbridos. La gran sorpresa sería ver a Andrusw Araujo retrasado en la zona de centrales.