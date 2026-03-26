Inicia el camino de Oswaldo Vizcarrondo como técnico de la Vinotinto

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Este viernes 27 de marzo, el fútbol venezolano inicia un nuevo capítulo. La Vinotinto Absoluta se enfrenta a Trinidad y Tobago en la FIFA Series 2026, un amistoso que representa el debut oficial de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional definitivo.

Tras un periodo de interinato, el "Patrón" asume las riendas con la misión de construir la identidad de un equipo que mira con ambición hacia el ciclo mundialista de 2030.

El escenario para este estreno será el Pakhtakor Markaziy Stadion en Taskent, Uzbekistán. Debido a la ubicación geográfica del torneo, los aficionados en Venezuela deberán madrugar, ya que el pitazo inicial está programado para las 6:00 AM.

Historial de enfrentamientos

A lo largo de los años, Venezuela y la selección trinitaria se han visto las caras en un historial que sonríe al combinado nacional. En los registros generales de enfrentamientos la balanza se inclina hacia la Vinotinto.

De los duelos disputados, el equipo nacional ha logrado imponerse en la mayoría, manteniendo el invicto (dos triunfos y un empate).

La última vez que ambas selecciones chocaron fue en octubre de 2019. En aquella ocasión, Venezuela venció 2-0 con anotaciones de Salomón Rondón y Darwin Machís.

Arranca el nuevo proceso

Oswaldo Vizcarrondo no llega a ciegas; su conocimiento de las categorías juveniles (Sub-17 y Sub-20) y su reciente interinato le permiten amalgamar la experiencia de los "pesos pesados" con la frescura de nuevos talentos.

En sus declaraciones previas, el técnico ha enfatizado la importancia de "consolidar una idea de juego" y aprovechar estas sedes neutrales para probar piezas clave como David Martínez o Telasco Segovia junto a figuras consolidadas como el propio Rondón.

Trinidad y Tobago, por su parte, llega con la intención de romper las estadísticas y aguar la fiesta del estreno venezolano, apostando por su tradicional despliegue físico y velocidad en las transiciones.