Offset, expareja de Cardi B, es tiroteado en Florida: este es su estado actual

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El rapero estadounidense Offset, padre de los tres hijos de Cardi B, fue herido por arma de fuego la noche del lunes 6 de abril en las cercanías del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la zona de aparcacoches del complejo. Testigos aseguran que el artista había estado interactuando con fans minutos antes de que se produjeran los disparos.

El músico fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde permanece bajo vigilancia médica.

¿Cómo se encuentra el ex de Cardi B?

El equipo de Offset indicó que el artista se encuentra estable y bajo observación, descartando que su vida corra peligro. Aunque no se han detallado las lesiones exactas, las autoridades han calificado las heridas como leves.

Fuentes cercanas aseguran que no ha sido necesario su ingreso en cuidados intensivos, lo que refuerza el mensaje de tranquilidad hacia sus seguidores.

Investigación en curso y detenidos

La policía local confirmó la detención de al menos dos personas relacionadas con el tiroteo, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

Por el momento, no se ha confirmado si Offset era el objetivo directo del tiroteo o si se trató de un incidente aislado. Las autoridades han asegurado que la situación está controlada y que no existe riesgo para el público.

Este suceso revive el debate sobre la violencia que rodea a algunas figuras del panorama musical estadounidense. El caso resulta especialmente sensible debido a la trágica muerte en 2022 de Takeoff, primo de Offset y también miembro del grupo Migos, quien falleció en otro tiroteo.