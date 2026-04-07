Kanye West en tensión por prohibición de entrada al Reino Unido

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Las polémicas parecen no tener fin en la vida del rapero Kanye West. Y es que, Reino Unido ha prohibido la entrada del intérprete para lo que sería su participación en el popular festival de música “Wireless”, en la ciudad de Londres.

Kanye sale del Festival Wireless

El exesposo de la socialité y modelo estadounidense Kim Kardashian, había despertado el repudio de muchas personas del festival, por sus polémicas declaraciones antisemitas.

La noticia ha dejado al público impactado, ya que la presentación del popular YE, había creado mucha expectativa en fanáticos que deseaban escucharlo.

Aseguran que la decisión fue tomada por las altas autoridades del Reino Unido.

Medios británicos escribieron que la empresa encargada de realizar la logística y producción de "Wireless", tomó la decisión de cancelar el festival, y que reembolsarán el dinero a todas las personas que habían comprado los boletos.

“El Festival queda cancelado y se emitirán reembolsos. El antisemitismo en todas sus formas es aberrante”, dijo en un comunicado Festival Republic.

El show estaba planeado efectuarse desde el 10 al 12 de julio, en el Finsbury Park de Londres.

Comentarios de Kanye

El intérprete de “Runaway”, había utilizado sus redes sociales para escribir de todo en contra de la comunidad judía, destacando que amaba a Hitler y que se consideraba un nazi.

“Soy racista, los estereotipos existen por una razón y todos son ciertos. Ni siquiera sé qué significa la palabra antisemita. Es solo una tontería que los judíos se inventaron para proteger sus tonterías”, escribió en X.

El carrete despertó el año pasado una serie de señalamientos en contra del estadounidense, en su mayoría criticando su manera de pensar y hablar de temas controversiales en todo el mundo.