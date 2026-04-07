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MLB: Sandy Alcántara buscará mantener su invicto ante un rival complicado

Los Rojos de Cincinnati han sabido complicarle las cosas al lanzador dominicano desde 2019

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 07 de abril de 2026 a las 05:44 pm
MLB: Sandy Alcántara buscará mantener su invicto ante un rival complicado
Foto: @sandyalcantaramph
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El LoanDepot Park presenciará esta noche del martes una nueva presentación de Sandy Alcántara, que en sus dos aperturas previas ha conseguido victorias de altísima calidad. Justamente, ese mismo camino tratará de transitarlo nuevamente cuando los Marlins de Miami reciban a los Rojos de Cincinnati.

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Tanto Rockies de Colorado como Medias Blancas de Chicago sufrieron al dominicano desde el montículo en este inicio de temporada. De hecho, ambos conjuntos se combinaron para solo siete hits y una carrera contra él en 16 entradas.

Incluso, vale destacar que en esa presentación contra Chicago concretó una blanqueada en nueve entradas de labor, sin regalar bases por bolas y con solo tres imparables en contra.

Dicho esto, Sandy Alcántara saldrá al ruedo este martes con la misión de extender el dominio ante sus rivales. El detalle es que para esta ocasión se verá las caras contra unos Rojos de Cincinnati que han sabido complicarle sus aperturas desde la temporada 2019.

Hay que mencionar que durante la temporada pasada los enfrentó en par de oportunidades, y en ambas cargó con las derrotas tras ser vapuleado.

Números de Sandy Alcántara vs Rojos de Cincinnati

  • 9 juegos
  • 2 victorias
  • 5 derrotas
  • 49.2 innings
  • 22 carreras permitidas
  • 12 bases por bolas
  • 52 ponches
  • 3.99 EFE
  • 1.11 WHIP

Foto: Baseball Reference

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