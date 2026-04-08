MLB: Estos son los juegos pautados para hoy, miércoles 8 de abril

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Llegó el "ombligo" de semana rápidamente en Las Mayores y ante lo interesante que luce, te invitamos a repasar los desafíos pautados en esta jornada con sus respectivos lanzadores.

En esta fecha, se repetirán nuevamente los compromisos de la jornada anterior y el que en el papel, luce más interesante, es el tercero entre los Dodgers de Los Angeles y los Azulejos de Toronto, debido a que Shohei Ohtani tendrá su segunda apertura de la zafra.

Juegos pautados para hoy en la MLB

- Padres de San Diego ( Michael King) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 12;35 p.m.

- Reales de Kansas City (Cole Ragans) vs Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) 1:10 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Shane Drohan) vs Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) 1:35 p.m.

- Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) vs Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) 2:10 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 2:35 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Azulejos de Toronto (Dylan Cease) 3:07 p.m.

- Astros de Houston (Cristian Javier) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 3:10 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) 3:45 p.m

- Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) vs Nacionales de Washington (Miles Mikolas) 4:05 p.m.

- Bravos de Atlanta (Grant Holmes) vs Angelinos de Anaheim (Reid Dermers) 4:07 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Mets de Nueva York (David Peterson) 4:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Colin Rea) vs Rays de Tampa Bay (Jon Boyle) 6:40 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Marlins de Miami (Eury Pérez) 6:40 p.m.

- Atléticos de Oakland (Luis Severino) vs Yankees de Nueva York (Will Warren) 7:05 p.m.

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) 7:40 p.m.