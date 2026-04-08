Modelo colombiana coquetea con la idea de postularse al Miss Venezuela 2026

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El anuncio sobre el proceso de postulación para el Miss Venezuela 2026 ha atraído el interés de varias modelos. Valeria Lafaurie SantoDomingo, reina de belleza nacida en Colombia, mostró la intención de participar en el certamen nacional.

Luego de informar a su comunidad en TikTok sobre el inicio de la temporada de la belleza en el país y hacer alusión a su posible casting, usuarios en la red sociales se mostraron entusiasmados con la idea.

Aunque la modelo lo expresó como un comentario a la ligera, después publicó un video donde asegura que podría convertirse en una realidad.

Harry Levy, quien es parte de la directiva de la Organización Miss Venezuela comentó: “¡Anímate!”.

¿Puede una colombiana estar en el Miss Venezuela?

Los requisitos para postularse en el Miss Venezuela establecen que la candidata debe ser mujer y venezolana mayor de edad, sin embargo, no existe una clausura que dicte si debe ser por nacimiento, parentesco directo o naturalización.

Precisamente, por esta ambigüedad, permite a mujeres no nacidas en Venezuela se postulen al concurso. Valeria Lafaurie confirmó su vínculo cercano con el país porque su madre es venezolana.

Incluso, la modelo colombiana aclaró tener su registro civil y pasaporte venezolano a la disponibilidad, gracias a su progenitora.

Un camino en los reinados

Valeria Lafaurie SantoDomingo portó la banda de Región Caribe en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), una representación vida de la costa colombiana. Esta participación no le impide estar en otro certamen internacional.