¿Qué pasa con "La Bestia"? El histórico y frío inicio de Ronald Acuña Jr. en 2026

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El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha dejado una estadística que pocos imaginaban: Ronald Acuña Jr. está sumido en el bache ofensivo más profundo de su carrera si analizamos sus primeros 45 turnos al bate. El vigente referente de los Bravos de Atlanta atraviesa una sequía que contrasta drásticamente con sus arranques de años anteriores.

​Los fríos números de Acuña en 2026

​Tras sus primeros 44 turnos oficiales, el patrullero venezolano apenas registra 7 imparables, lo que se traduce en un anémico promedio de .159. Pero el dato que más preocupa a los analistas no es solo el bajo promedio, sino la ausencia total de poder:

​ Hits: 7 (solo un doble)

7 (solo un doble) ​ Jonrones: 0

0 ​ Carreras Impulsadas: 2

2 ​OPS: .451 (Muy por debajo de su promedio vitalicio de .901)

​Comparativa: Sus primeros 45 turnos (2018-2026)

​Para entender la magnitud de este "slump", es necesario mirar hacia atrás. Ronald siempre se ha caracterizado por encender los motores temprano. Aquí la comparativa de sus hits en el mismo tramo de turnos.

Temporada Hits (Primeros 45 AB) Promedio (BA) HR en ese lapso 2023 (MVP) 16 .355 3 2024 12 .266 1 2025 13 .288 2 2026 7 .159 0

Un dato histórico negativo

​Nunca antes, desde su debut en 2018, Acuña Jr. había llegado a la marca de los 40 turnos sin conectar al menos un cuadrangular. Su actual Slugging de .205 es el punto más bajo registrado en cualquier tramo de 10 juegos en su trayectoria profesional.