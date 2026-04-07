Yeferson Soteldo llegó al altar con su novia colombiana

Suscríbete a nuestros canales

¡Triunfó el amor! Después de un año de estar comprometidos, el futbolista de la Vinotinto, Yeferson Soteldo se casó por el civil con Isbel García, madre de su última hija.

“Un día que marcó nuestro para siempre. Más que una firma, fue un acto de amor y obediencia a Dios. Hoy somos uno, guiados por Él y sostenidos en Su propósito: ‘y serán una sola carne’ (Génesis 2:24)”, se lee en la descripción del post.

Con postales de la boda por el civil, la pareja celebró su unión. Las fotos muestran a los recién casados frente al altar para dar el “sí, acepto”; además, acompañaron la imagen principal con detalles de sus vestuarios, celebración, el anillo y la hermosa familia que han construidos juntos.

Sin ahondar en detalles, no compartió más información de la ceremonia.

Propuesta en Morrocoy

A finales de 2024, Yeferson Soteldo se arrodilló antes su novia colombiana para pedirle matrimonio en el Parque Nacional Morrocoy, en el oriente de Venezuela, mientras la pareja disfrutaba de una estadía por Navidad.

Con fuegos artificiales y rodeada de seres queridos, García dijo “sí, me quiero casar contigo”. De esta manera, Yeferson e Isabel dieron un paso más en su relación que inició hace un tiempo y ya tiene la presencia de Isabella, su primera hija en común que nació el 10 de octubre de 2023.

Yeferson Soteldo llega a Venezuela

Yeferson Soteldo se encuentra en Venezuela para defender al Fluminense en la Copa Libertadores contra Deportivo La Guaira. Su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se hizo notar.