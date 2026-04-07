Lectores de Meridiano dan su opinión sobre cuál es el deporte principal en Venezuela

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¿Beisbol? ¿Fútbol? ¿Baloncesto? ¿Hipismo? Venezuela es un país apasionado por los deportes y día a día los vive al máximo. Y es que sin importar el mes que esté corriendo, los millones de fanáticos en el país se toman su tiempo para disfrutar la disciplina que tenga una transmisión, en especial si es por Meridiano Televisión.

Beisbol, el deporte por excelencia para los venezolanos

En días recientes se inició un debate sobre cuál es el deporte principal que más se vive en Venezuela, esto a raíz de unas declaraciones del exfutbolista José Manuel Rey en un conocido podcast.

Ante esto, Meridiano optó por consultarle a sus fieles lectores y lanzó una encuesta tanto en las historias de su cuenta de Instagram (@meridianoonline) como en su página web, con la finalidad de saber de primera mano las distintas opiniones.

El resultado final certificó el favoritismo hacia el beisbol por un amplio margen. Por un lado, en las redes sociales obtuvo un 81% gracias a sus 165 votos; mientras que por el otro, en la web sacó un total de 83.02%.

Resultados de la encuesta en redes sociales

Beisbol 81%

Hipismo 9%

Baloncesto 5%

Fútbol 5%

Resultados de la encuesta en la página web

Beisbol 83,02%

Fútbol 11,32%

Hipismo 3,77%

Baloncesto 1,89%